В Москве прошёл автопробег машин с прицепами-фудтраками в поддержку "Операции Z"

Маршрут колонны начинался в городе Талдоме и проходил через Ярославское шоссе до Садового кольца, после чего транспортные средства вернулись в начальную точку.

Алексей Яровой, организатор пробега акции в поддержку "Операции Z" в Москве. Видео © LIFE

В Москве 10 марта с 8:00 до 15:00 прошёл автопробег с целью поддержки специальной "Операции Z" Вооружённых сил РФ в Донбассе. Колонна состояла из шести автомобилей с прицепами-фудтраками.

"Цель акции — это поддержка России и вооружённых сил нашей страны, которые на данный момент выполняют спецоперацию в Донбассе. Цель, наверное, и сподвигнуть наших коллег: и по цеху, и тех, кто в принципе находится на российском рынке, потому что в данной ситуации отсидеться где-то в сторонке с пониманием того, что "моя хата с краю", не получится. Это касается абсолютно всех", — отметил организатор автопробега Алексей Яровой.

Он подчеркнул, что устоявшиеся ценности "уже не работают", в частности, напоминая, что "российская собственность отбирается за рубежом".

Маршрут начался в городе Талдоме и проходил через Ярославское шоссе до Садового кольца российской столицы, после чего транспортные средства вернулись в начальную точку. На прицепах красовалась буква Z, раскрашенная в цвета георгиевской ленты.