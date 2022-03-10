В Москве прошёл автопробег машин с прицепами-фудтраками в поддержку "Операции Z"
Маршрут колонны начинался в городе Талдоме и проходил через Ярославское шоссе до Садового кольца, после чего транспортные средства вернулись в начальную точку.
Алексей Яровой, организатор пробега акции в поддержку "Операции Z" в Москве. Видео © LIFE
В Москве 10 марта с 8:00 до 15:00 прошёл автопробег с целью поддержки специальной "Операции Z" Вооружённых сил РФ в Донбассе. Колонна состояла из шести автомобилей с прицепами-фудтраками.
"Цель акции — это поддержка России и вооружённых сил нашей страны, которые на данный момент выполняют спецоперацию в Донбассе. Цель, наверное, и сподвигнуть наших коллег: и по цеху, и тех, кто в принципе находится на российском рынке, потому что в данной ситуации отсидеться где-то в сторонке с пониманием того, что "моя хата с краю", не получится. Это касается абсолютно всех", — отметил организатор автопробега Алексей Яровой.
Он подчеркнул, что устоявшиеся ценности "уже не работают", в частности, напоминая, что "российская собственность отбирается за рубежом".
Маршрут начался в городе Талдоме и проходил через Ярославское шоссе до Садового кольца российской столицы, после чего транспортные средства вернулись в начальную точку. На прицепах красовалась буква Z, раскрашенная в цвета георгиевской ленты.
Ранее Лайф писал, что в Магадане поддержали "Операцию Z" автопробегом. Десятки машин проехали с российскими флагами по дорогам города. Водители сигналили и пели гимн страны.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.