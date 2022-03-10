"ВКонтакте" зафиксировала рекордные 1,75 млрд просмотров видео в сутки
Так, 8 марта был отмечен и резкий скачок популярности "Клипов" на платформе — всего за 24 часа число просмотров достигло 600 миллионов.
Соцсеть "ВКонтакте" на протяжении двух последних недель фиксирует бурный рост различных активностей на платформе, сообщили в пресс-службе. Резкий рост произошёл за счёт популярности видеоконтента: число просмотров выросло на 40%.
Также вдвое увеличилось количество загрузок коротких вертикальных видео в "Клипах". 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 миллиарда просмотров видео и 600 миллионов просмотров клипов в сутки, уточнили в пресс-службе.
"На платформу активно приходят новые люди — за последние две недели ежедневная аудитория "ВКонтакте" выросла на 300 000 пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост", — говорится в сообщении.
Соцсеть также запустила программу поддержки авторов и "временно откажется от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов". Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе.
Ранее Лайф сообщал, что второго и третьего марта соцсеть "ВКонтакте" зафиксировала резкий скачок активности аудитории и просмотра контента. Также "ВКонтакте" отметила двукратный рост активности на сервисе "Клипы". В компании рассказали о массовой регистрации авторов контента с других платформ, а также отметили деятельность тех, кто в соцсети уже давно.
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