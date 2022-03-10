"ВКонтакте" зафиксировала рекордные 1,75 млрд просмотров видео в сутки

Соцсеть "ВКонтакте" на протяжении двух последних недель фиксирует бурный рост различных активностей на платформе, сообщили в пресс-службе. Резкий рост произошёл за счёт популярности видеоконтента: число просмотров выросло на 40%.

Также вдвое увеличилось количество загрузок коротких вертикальных видео в "Клипах". 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 миллиарда просмотров видео и 600 миллионов просмотров клипов в сутки, уточнили в пресс-службе.

"На платформу активно приходят новые люди — за последние две недели ежедневная аудитория "ВКонтакте" выросла на 300 000 пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост", — говорится в сообщении.

Соцсеть также запустила программу поддержки авторов и "временно откажется от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов". Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе.