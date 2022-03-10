В МИД России заявили о невозможности ядерной войны по определению
Представитель ведомства Игорь Вишневецкий отметил, что при технологиях, которыми обладают ядерные державы, это был бы "молниеносный обмен ударами", который никто не может остановить.
Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что ядерная война невозможна по определению, поскольку она будет означать конец цивилизации.
"Такая война невозможна. Я думаю, многие специалисты, эксперты понимают, какие могут быть последствия ядерной войны", — сказал он в ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай".
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что при технологиях, которыми обладают ядерные державы, это был бы "молниеносный обмен ударами", который никто не может остановить. В заключение Вишневецкий добавил, что такой ситуации нельзя допустить ни при каких обстоятельствах.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия взяла под контроль ядерные объекты на Украине, чтобы предотвратить провокации. Страна принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на атомных станциях, ведь Москва знает обо всех потенциальных рисках для ядерной инфраструктуры.
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