В МИД России заявили о невозможности ядерной войны по определению

Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что ядерная война невозможна по определению, поскольку она будет означать конец цивилизации.

"Такая война невозможна. Я думаю, многие специалисты, эксперты понимают, какие могут быть последствия ядерной войны", — сказал он в ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай".

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что при технологиях, которыми обладают ядерные державы, это был бы "молниеносный обмен ударами", который никто не может остановить. В заключение Вишневецкий добавил, что такой ситуации нельзя допустить ни при каких обстоятельствах.