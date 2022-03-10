Лавров: Россию настораживает, что Запад постоянно говорит о ядерной войне

Ранее глава МИД РФ заявил, что эксперименты в биологических лабораториях Украины не были мирными. Министр утверждает, что там учёные занимались разработкой этнически ориентированного биооружия.

Регулярные заявления о возможности применения ядерного оружия, звучащие со стороны представителей западных стран, вызывают опасения. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после переговоров с коллегами из Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"У них (представителей стран НАТО. — Прим. Лайфа) в подкорке постоянно всплывает, а мы об этом никогда не говорили. Конечно, это настораживает, когда Запад по Фрейду всё возвращается и возвращается к этой теме (применения ядерного оружия. — Прим. Лайфа)", — отметил Лавров.