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10 марта, 11:46

Лавров: Россию настораживает, что Запад постоянно говорит о ядерной войне

Ранее глава МИД РФ заявил, что эксперименты в биологических лабораториях Украины не были мирными. Министр утверждает, что там учёные занимались разработкой этнически ориентированного биооружия.

Регулярные заявления о возможности применения ядерного оружия, звучащие со стороны представителей западных стран, вызывают опасения. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после переговоров с коллегами из Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"У них (представителей стран НАТО. — Прим. Лайфа) в подкорке постоянно всплывает, а мы об этом никогда не говорили. Конечно, это настораживает, когда Запад по Фрейду всё возвращается и возвращается к этой теме (применения ядерного оружия. — Прим. Лайфа)", отметил Лавров.

Лавров заявил, что Россия сама может позаботиться о своей экономике в условиях санкций

Лавров заявил, что Россия сама может позаботиться о своей экономике в условиях санкций

Ранее Лавров заявил, что эксперименты в биологических лабораториях Украины не были мирными. Министр утверждает, что там учёные занимались разработкой этнически ориентированного биооружия. Власти РФ уже направили запрос с требованием объяснить биологическую деятельность США в Незалежной.

Как сообщал Лайф, 10 марта в Анталье прошли переговоры глав МИД РФ, Украины и Турции по поводу российской военной "Операции Z", которая сейчас проходит в Незалежной. О её проведении президент нашей страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Никита Осипов

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