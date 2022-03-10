Лавров: Россию настораживает, что Запад постоянно говорит о ядерной войне
Ранее глава МИД РФ заявил, что эксперименты в биологических лабораториях Украины не были мирными. Министр утверждает, что там учёные занимались разработкой этнически ориентированного биооружия.
Регулярные заявления о возможности применения ядерного оружия, звучащие со стороны представителей западных стран, вызывают опасения. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после переговоров с коллегами из Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
"У них (представителей стран НАТО. — Прим. Лайфа) в подкорке постоянно всплывает, а мы об этом никогда не говорили. Конечно, это настораживает, когда Запад по Фрейду всё возвращается и возвращается к этой теме (применения ядерного оружия. — Прим. Лайфа)", — отметил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что эксперименты в биологических лабораториях Украины не были мирными. Министр утверждает, что там учёные занимались разработкой этнически ориентированного биооружия. Власти РФ уже направили запрос с требованием объяснить биологическую деятельность США в Незалежной.
Как сообщал Лайф, 10 марта в Анталье прошли переговоры глав МИД РФ, Украины и Турции по поводу российской военной "Операции Z", которая сейчас проходит в Незалежной. О её проведении президент нашей страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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