Парламент Венгрии впервые избрал в президенты женщину

Парламент Венгрии избрал нового президента страны. Этот пост впервые заняла женщина — Каталин Новак, которая ранее возглавляла Министерство по делам семьи, молодёжи и международных отношений.

44-летняя Новак также является вице-председателем правящей партии "Фидес — Венгерский гражданский союз". 137 из 199 парламентариев проголосовали за её кандидатуру. Отметим, что срок полномочий нынешнего главы Венгрии Яноша Адера заканчивается 10 мая. Президент в республике избирается сроком на пять лет.