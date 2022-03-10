Парламент Венгрии впервые избрал в президенты женщину
Кандидатуру Каталин Новак поддержали 137 из 199 членов правительственных партий. Отметим, что срок полномочий нынешнего главы республики Яноша Адера заканчивается 10 мая.
Каталин Новак. Фото © Twitter / KatalinNovakMP
Парламент Венгрии избрал нового президента страны. Этот пост впервые заняла женщина — Каталин Новак, которая ранее возглавляла Министерство по делам семьи, молодёжи и международных отношений.
44-летняя Новак также является вице-председателем правящей партии "Фидес — Венгерский гражданский союз". 137 из 199 парламентариев проголосовали за её кандидатуру. Отметим, что срок полномочий нынешнего главы Венгрии Яноша Адера заканчивается 10 мая. Президент в республике избирается сроком на пять лет.
Ранее Лайф сообщал, что во Франции назвали окончательный список кандидатов на пост президента. Ими стали 12 политиков, которые смогли собрать более 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку. Среди претендентов на должность главы государства также есть Эмманюэль Макрон.