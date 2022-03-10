Клишас: Выход РФ из Совета Европы не повлияет на мораторий на смертную казнь
По словам сенатора, только Конституционный суд РФ может определить все вопросы, связанные с публичным правопорядком, а не различные международные организации.
Мораторий на смертную казнь является суверенным правом России, поэтому оно не зависит от участия страны в международных организациях, включая Совет Европы. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Мораторий [на смертную казнь] носит бессрочный характер, и он не связан с нашим пребыванием в Совете Европы, потому что Россия — суверенное государство, Конституционный суд РФ сам определяет все вопросы, связанные с публичным правопорядком", — цитирует ТАСС сенатора.
Клишас добавил, что есть два решения КС РФ, подтверждающие запрет смертной казни в России.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. Государства ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение общего гуманитарно-правового пространства в регионе, злоупотребляя своим большинством, уточнили в министерстве. В заявлении также говорилось, что Россия не будет мириться с подменой коллективным Западом международного права. Москва отказывается участвовать в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбовании.