Клишас: Выход РФ из Совета Европы не повлияет на мораторий на смертную казнь

Мораторий на смертную казнь является суверенным правом России, поэтому оно не зависит от участия страны в международных организациях, включая Совет Европы. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мораторий [на смертную казнь] носит бессрочный характер, и он не связан с нашим пребыванием в Совете Европы, потому что Россия — суверенное государство, Конституционный суд РФ сам определяет все вопросы, связанные с публичным правопорядком", — цитирует ТАСС сенатора.

Клишас добавил, что есть два решения КС РФ, подтверждающие запрет смертной казни в России.