Посол Украины Мельник назвал ужасной беседу Зеленского и Шольца о вступлении Киева в ЕС
Диппредставитель также попросил Германию прекратить импорт энергоносителей из России и назвал отказ пойти на такой шаг "морально неприемлемым".
Разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского о перспективах вступления Незалежной в Евросоюз был ужасным, "опять та же блокада, без дальновидности". Таким мнением поделился посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает агентство DPA.
"Речь идёт не о том, чтобы получить членство завтра. Нам не нужен бесплатный билет. Однако мы хотим, чтобы это произошло в ускоренном порядке — в течение нескольких лет", — сказал Мельник, отмечая, что Украина надеется на то, что Германия изменит свою позицию.
Посол также попросил власти Германии прекратить импорт энергоносителей из России и назвал отказ ФРГ пойти на такой шаг "морально неприемлемым".
Ранее Лайф писал, что на саммите в Версале Украине не предложат членство в ЕС. СМИ предполагают, что в качестве утешительной альтернативы будет лишь усилено сотрудничество между Евросоюзом и Незалежной в рамках соглашений об ассоциации.
ТАСС / MICHAEL KAPPELER / DPA