Посол Украины Мельник назвал ужасной беседу Зеленского и Шольца о вступлении Киева в ЕС

Разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского о перспективах вступления Незалежной в Евросоюз был ужасным, "опять та же блокада, без дальновидности". Таким мнением поделился посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает агентство DPA.

"Речь идёт не о том, чтобы получить членство завтра. Нам не нужен бесплатный билет. Однако мы хотим, чтобы это произошло в ускоренном порядке — в течение нескольких лет", — сказал Мельник, отмечая, что Украина надеется на то, что Германия изменит свою позицию.

Посол также попросил власти Германии прекратить импорт энергоносителей из России и назвал отказ ФРГ пойти на такой шаг "морально неприемлемым".