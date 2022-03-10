Чернышенко объявил даты Игр для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске
На прошлой неделе МПК изменил своё решение о допуске паралимпийцев России и Белоруссии на Игры в Пекине.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что зимние Игры "Мы вместе. Спорт" для паралимпийцев пройдут 18–21 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Ханты-Мансийск готов к проведению зимних Игр паралимпийцев. Они пройдут с 18 по 21 марта. В регионе есть вся необходимая спортивная и городская инфраструктура, соответствующая международным стандартам", — сказал Чернышенко.
Торжественная церемония открытия соревнований пройдёт 18 марта в ледовом дворце "Юграмегаспорт". Спортсмены выступят в лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте, кёрлинге на колясках и следж-хоккее. Помимо россиян в турнире примут участие и параатлеты из Белоруссии.
Ранее Лайф сообщал, что МПК первоначально принял решение допустить сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. Правда, на следующий день это решение было отменено и спортсменов двух стран отстранили от соревнований.
ТАСС / Владимир Гердо