Чернышенко объявил даты Игр для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что зимние Игры "Мы вместе. Спорт" для паралимпийцев пройдут 18–21 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Ханты-Мансийск готов к проведению зимних Игр паралимпийцев. Они пройдут с 18 по 21 марта. В регионе есть вся необходимая спортивная и городская инфраструктура, соответствующая международным стандартам", — сказал Чернышенко.