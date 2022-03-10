Лавров: Россия хотела бы видеть Украину демилитаризованной и дружественной страной
Как добавил глава МИД РФ, Незалежной нужно стать таким государством, в котором не будет угрозы создания очередной нацистской державы, не будет запрета на русский язык, русскую культуру и РПЦ.
Россия хотела бы видеть Украину демилитаризованной и дружественной страной, в которой нет запрета на русский язык и русскую культуру. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
"Президент [РФ Владимир] Путин чётко объяснил, почему он принял решение о проведении специальной военной операции. Мы хотим Украину, которая будет дружественной, демилитаризованной, Украину, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства, в которой не будет запрета на русский язык, на русскую культуру, Русскую православную церковь", — пояснил министр.
А ранее Лавров указал на опасность поставок Западом "летальной помощи" Киеву. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что оружие и боевая техника, которую сейчас получают украинские военные, в дальнейшем может распространиться на территории всей Европы.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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