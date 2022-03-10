Лавров: Россия хотела бы видеть Украину демилитаризованной и дружественной страной

Как добавил глава МИД РФ, Незалежной нужно стать таким государством, в котором не будет угрозы создания очередной нацистской державы, не будет запрета на русский язык, русскую культуру и РПЦ.

Россия хотела бы видеть Украину демилитаризованной и дружественной страной, в которой нет запрета на русский язык и русскую культуру. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Президент [РФ Владимир] Путин чётко объяснил, почему он принял решение о проведении специальной военной операции. Мы хотим Украину, которая будет дружественной, демилитаризованной, Украину, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства, в которой не будет запрета на русский язык, на русскую культуру, Русскую православную церковь", — пояснил министр.