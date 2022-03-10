Сборную России отстранили от участия в чемпионате Европы по регби
Таким образом, наша команда получила техническое поражение в оставшихся матчах против Грузии, Португалии и Нидерландов.
Сборную России по регби отстранили от участия в чемпионате Европы, сообщается на сайте совета Кубка мира.
Таким образом, наши регбисты получили техническое поражение во всех оставшихся матчах против Грузии, Португалии и Нидерландов.
Добавим, что чемпионат Европы по регби является отборочным к Кубку мира. В следующем году турнир пройдёт во Франции, однако без участия нашей команды.
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ТАСС / Антон Новодережкин