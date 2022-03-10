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10 марта, 11:22

Сборную России отстранили от участия в чемпионате Европы по регби

Таким образом, наша команда получила техническое поражение в оставшихся матчах против Грузии, Португалии и Нидерландов.

Сборную России по регби отстранили от участия в чемпионате Европы, сообщается на сайте совета Кубка мира.

Таким образом, наши регбисты получили техническое поражение во всех оставшихся матчах против Грузии, Португалии и Нидерландов.

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Добавим, что чемпионат Европы по регби является отборочным к Кубку мира. В следующем году турнир пройдёт во Франции, однако без участия нашей команды.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Шамиль Гаджиев
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