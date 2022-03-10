Лавров: Переговоры Путина и Зеленского не должны быть "встречей ради встречи"

Возможные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не должны быть "встречей ради встречи". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел Незалежной и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Важно, чтобы они (переговоры. — Прим. Лайфа) организовывались, чтобы фиксировать договорённости. <...> Украинское руководство последние годы предпочитает встречи ради встреч. Предпочитает имитировать, симулировать новые решения ради камер", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Путин никогда не отказывался от контактов с лидером Незалежной. Он также добавил, что для осуществления встречи необходимо провести "подготовительную работу".