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10 марта 2022, 10:52

Лавров: Украина тщательно планировала нападение на ДНР и ЛНР в марте этого года

Министр подчеркнул, что, несмотря на постоянные "напоминания, увещевания, призывы, предложения", РФ никто не слушал, а Путин на протяжении многих лет неоднократно предупреждал Запад об опасности.

Украина планировала напасть на Донецкую и Луганскую народные республики уже в марте это года, сообщил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобождённых территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях, говорят о том, что нападение на эти народные республики планировалось. Планировалось тщательно, планировалось уже на нынешний месяц", — сообщил Лавров.

Министр подчеркнул, что, несмотря на постоянные "напоминания, увещевания, призывы, предложения", Россию никто не слушал, а президент Владимир Путин на протяжении многих лет неоднократно предупреждал Запад о возможной опасности.

Новак: У РФ есть данные о подготовке провокации против ГТС Украины
Новак: У РФ есть данные о подготовке провокации против ГТС Украины

Ранее Лайф рассказывал, что "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР. Ударные группировки войск Незалежной должны были напасть на Донбасс в марте 2022 года. МО РФ опубликовало секретный приказ о подготовке Киевом подобных планов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Ирина Мусина
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