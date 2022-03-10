Лавров: Украина тщательно планировала нападение на ДНР и ЛНР в марте этого года

Министр подчеркнул, что, несмотря на постоянные "напоминания, увещевания, призывы, предложения", РФ никто не слушал, а Путин на протяжении многих лет неоднократно предупреждал Запад об опасности.

Украина планировала напасть на Донецкую и Луганскую народные республики уже в марте это года, сообщил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобождённых территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях, говорят о том, что нападение на эти народные республики планировалось. Планировалось тщательно, планировалось уже на нынешний месяц", — сообщил Лавров.