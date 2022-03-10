Лавров указал на опасность поставок Западом "летальной помощи" Киеву

Западные страны, поставляя оружие и военную технику на Украину, действуют опасно, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров

"Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который в нарушение всех своих принципов и ценностей так называемых, по сути дела, поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитных ракетных комплексов", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что "летальная помощь", которую получает Киев, в дальнейшем может распространиться по территории всей Европы. По словам Лаврова, на долгие годы будут сохраняться угрозы для гражданской авиации не только в украинском небе.