Лавров указал на опасность поставок Западом "летальной помощи" Киеву
При этом глава МИД РФ подчеркнул, что оружие и боевая техника, которую сейчас получают украинские военные, в дальнейшем может распространиться на территории всей Европы.
Западные страны, поставляя оружие и военную технику на Украину, действуют опасно, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров
"Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который в нарушение всех своих принципов и ценностей так называемых, по сути дела, поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитных ракетных комплексов", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что "летальная помощь", которую получает Киев, в дальнейшем может распространиться по территории всей Европы. По словам Лаврова, на долгие годы будут сохраняться угрозы для гражданской авиации не только в украинском небе.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что страна изучает возможность отправки на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Власти Соединённого Королевства продолжают отправлять Киеву противотанковые ракеты NLAW, а также стрелковое вооружение и боеприпасы. Также скоро будут отправлены комплексы Javelin.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ