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Опубликовано 10 марта 2022, 10:38

Лавров заявил, что Россия сама может позаботиться о своей экономике в условиях санкций

Именно этим, по словам министра иностранных дел РФ, правительство страны и сам президент Владимир Путин занимаются.

Россия может сама позаботиться о своей экономике в условиях санкций, вводимых против неё. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Что касается состояния экономики Российской Федерации, мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство", — сказал он.

Путин обсудит с правительством цены на продукты, работу платёжных систем и поддержку стройкомплекса
Путин обсудит с правительством цены на продукты, работу платёжных систем и поддержку стройкомплекса

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против РФ. По его словам, те массивные ограничительные меры, которые ввела организация, лягут весомым бременем на российскую экономику.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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