Лавров заявил, что Россия сама может позаботиться о своей экономике в условиях санкций
Именно этим, по словам министра иностранных дел РФ, правительство страны и сам президент Владимир Путин занимаются.
Россия может сама позаботиться о своей экономике в условиях санкций, вводимых против неё. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
"Что касается состояния экономики Российской Федерации, мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство", — сказал он.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против РФ. По его словам, те массивные ограничительные меры, которые ввела организация, лягут весомым бременем на российскую экономику.