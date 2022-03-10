Лавров заявил, что Россия сама может позаботиться о своей экономике в условиях санкций

Именно этим, по словам министра иностранных дел РФ, правительство страны и сам президент Владимир Путин занимаются.

Россия может сама позаботиться о своей экономике в условиях санкций, вводимых против неё. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Что касается состояния экономики Российской Федерации, мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство", — сказал он.