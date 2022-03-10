Боррель: Евросоюз достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против РФ
По словам главы дипломатии ЕС, те массивные ограничительные меры, которые ввела организация, лягут весомым бременем на российскую экономику.
Европейский союз достиг предела своих возможностей в тех вопросах, которые касаются финансовых санкций против России. Такое заявление в интервью Franceinfo сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали всё, что могли… Это очень тяжёлые санкции, которые лягут тяжёлым бременем на российскую экономику", — сказал он.
По словам главы дипломатии ЕС, массивные санкции, из-за которых упал рубль, являются очень тяжёлыми. Особенно болезненными для России стали рестрикции, которые запрещают экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики, подчеркнул Боррель.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. О её проведении президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / JULIEN WARNAND