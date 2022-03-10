Боррель: Евросоюз достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против РФ

Европейский союз достиг предела своих возможностей в тех вопросах, которые касаются финансовых санкций против России. Такое заявление в интервью Franceinfo сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали всё, что могли… Это очень тяжёлые санкции, которые лягут тяжёлым бременем на российскую экономику", — сказал он.