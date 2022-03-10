Эксперт Никулин предположил, что могло быть целью экспериментов в лабораториях США на Украине
Специалист напомнил, что в 2014 году Обама запретил проводить подобные исследования на территории своего государства. Однако на "территории третьих стран" такие работы продолжились.
Целью экспериментов в американских лабораториях на Украине могло стать создание этнически специфичного биологического оружия. Об этом Лайфу рассказал бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин. Он добавил, что Америка может быть причастна к разработке коронавируса.
"Я думаю, что эти лаборатории могли быть и причастны к тому, что 30 000 мутаций [коронавируса] за два года [появилось], то есть в природе такого никогда не было. Это всё связано с работой американских биолабораторий. Это, естественно, надо тщательно расследовать", — отметил Никулин.
Он подчеркнул, что в 2014 году 44-й президент США Барак Обама запретил проводить работы с инфекциями на территории своего государства, однако эксперименты на "территории третьих стран" продолжились.
"Это (эксперименты с коронавирусом. — Прим. Лайфа) может грозить появлением новых болезней, что, собственно, мы уже получили с этим ковидом. Мы этого (зачем проводили эксперименты. — Прим. Лайфа) не знаем, но думаю, для того, чтобы ослабить своих противников, в первую очередь Россию и Китай", — добавил специалист.
Никулин пояснил, что такие работы Штатами могли проводиться с целью "подрыва экономики, здоровья" населения других стран, что привело бы к "глобальному доминированию" с помощью биологического "этнически специфичного" оружия.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в биолабораториях на Украине проводили эксперименты с коронавирусом летучих мышей. Как отметили в ведомстве, целью этого и других биологических исследований в Незалежной, финансируемых Пентагоном, являлось создание механизма распространения смертоносных патогенов.
Shutterstock