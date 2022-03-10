Британия ввела санкции против семи российских бизнесменов
Такое решение принято с целью "изоляции Путина и его окружения". Олигархам запрещено совершать поездки в королевство, а граждане страны и государственные компании не могут "вести с ними дела".
Великобритания ввела санкции против семи российских бизнесменов. Соответствующий документ опубликован на сайте МИД страны. Отмечается, что в это число, в частности, вошли руководитель компании "Роснефть" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров Банка России Дмитрий Лебедев и другие.
"В рамках усилий Правительства Великобритании, направленных на изоляцию Путина и его окружения, активы этих олигархов в Великобритании, общая стоимость которых составляет около 15 миллиардов фунтов стерлингов, будут заморожены. Им запрещено совершать сюда поездки, а британские граждане или компании не могут вести с ними дела", — говорится в заявлении.
Ранее ЕС обнародовал имена подпавших под санкции российских бизнесменов. Почти все фигуранты списка присутствовали на встрече с Владимиром Путиным в день начала "Операции Z" на Украине, что послужило основанием для их внесения к "ближайшему кругу" президента РФ.
Напомним, подобные санкции были введены в связи с проведением военной "Операции Z", о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени
Shutterstock