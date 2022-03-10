Британия ввела санкции против семи российских бизнесменов

Такое решение принято с целью "изоляции Путина и его окружения". Олигархам запрещено совершать поездки в королевство, а граждане страны и государственные компании не могут "вести с ними дела".

Великобритания ввела санкции против семи российских бизнесменов. Соответствующий документ опубликован на сайте МИД страны. Отмечается, что в это число, в частности, вошли руководитель компании "Роснефть" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров Банка России Дмитрий Лебедев и другие.

"В рамках усилий Правительства Великобритании, направленных на изоляцию Путина и его окружения, активы этих олигархов в Великобритании, общая стоимость которых составляет около 15 миллиардов фунтов стерлингов, будут заморожены. Им запрещено совершать сюда поездки, а британские граждане или компании не могут вести с ними дела", — говорится в заявлении.