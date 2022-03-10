Санкции против Абрамовича не помешают "Челси" выступать в чемпионате Англии

Санкции Правительства Великобритании против владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича не должны помешать клубу выступать в чемпионате Англии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Соединённого Королевства.

В ведомстве уточнили, что "Челси" получил специальную лицензию, которая разрешает определённые виды деятельности, в том числе и участие в первенстве.

"Лицензия позволяет участвовать в матчах и осуществлять другую футбольную деятельность. Это защитит Премьер-лигу, болельщиков клуба и другие команды", — заявили в МИД Великобритании.