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10 марта, 10:00

Санкции против Абрамовича не помешают "Челси" выступать в чемпионате Англии

Ранее в Великобритании заморозили все активы российского бизнесмена.

Санкции Правительства Великобритании против владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича не должны помешать клубу выступать в чемпионате Англии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Соединённого Королевства.

В ведомстве уточнили, что "Челси" получил специальную лицензию, которая разрешает определённые виды деятельности, в том числе и участие в первенстве.

"Лицензия позволяет участвовать в матчах и осуществлять другую футбольную деятельность. Это защитит Премьер-лигу, болельщиков клуба и другие команды", заявили в МИД Великобритании.

Абрамович может купить российский футбольный клуб

Абрамович может купить российский футбольный клуб

В четверг Правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича в стране. Ранее Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.

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ТАСС / La Nacion via ZUMA Press

Роман Фейгин

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