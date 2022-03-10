НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 10:00

В Анталье завершились переговоры глав МИД России, Турции и Украины

В ближайшее время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответит на вопросы журналистов, уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Встреча глав МИД России, Турции и Украины Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Дмитрия Кулебы в Анталье завершилась, она продлилась полтора часа. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Встреча завершилась. В ближайшее время состоится пресс-конференция Сергея Лаврова", — написала она в телеграм-канале.

Песков указал на важность предстоящей встречи Лаврова и Кулебы в Анталье

Песков указал на важность предстоящей встречи Лаврова и Кулебы в Анталье

Напомним, переговоры проходили в турецкой Анталье сегодня, 10 марта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у него нет завышенных ожиданий от предстоящей встречи.

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1