В Анталье завершились переговоры глав МИД России, Турции и Украины

Встреча глав МИД России, Турции и Украины Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Дмитрия Кулебы в Анталье завершилась, она продлилась полтора часа. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Встреча завершилась. В ближайшее время состоится пресс-конференция Сергея Лаврова", — написала она в телеграм-канале.