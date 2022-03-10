Основателя компании Chronopay Врублевского задержали по делу о мошенничестве
Утром в его доме прошёл обыск, сейчас с ним проводятся следственные действия в департаменте МВД. Однако статус задержанного пока не известен, не приводятся и другие подробности случившегося.
Павел Врублевский. Обложка © Facebook / Pavel Vrublevsky
Основатель и директор международной компании Chronopay Павел Врублевский задержан по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным неназванного собеседника издания, Врублевского доставили в следственный департамент МВД, где с ним проводятся следственные действия. Утром в его доме прошёл обыск. Другие подробности не уточняются.
Ранее Лайф рассказывал, что главу МФЦ Коми Наталью Жегунову арестовали за присвоение почти 1,7 млн рублей. Руководительница центра обвиняется по статье "Хищение чужого имущества в особо крупном размере" и заключена под стражу сроком на два месяца.