НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 09:48

Основателя компании Chronopay Врублевского задержали по делу о мошенничестве

Утром в его доме прошёл обыск, сейчас с ним проводятся следственные действия в департаменте МВД. Однако статус задержанного пока не известен, не приводятся и другие подробности случившегося.

<p>Павел Врублевский. Обложка © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2085022078214153&set=t.100001191423765&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavel Vrublevsky</a></p>

Павел Врублевский. Обложка © Facebook / Pavel Vrublevsky

Основатель и директор международной компании Chronopay Павел Врублевский задержан по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным неназванного собеседника издания, Врублевского доставили в следственный департамент МВД, где с ним проводятся следственные действия. Утром в его доме прошёл обыск. Другие подробности не уточняются.

ФСБ задержала замглавы Администрации Тамбова Зарапина по делу о мошенничестве

ФСБ задержала замглавы Администрации Тамбова Зарапина по делу о мошенничестве

Ранее Лайф рассказывал, что главу МФЦ Коми Наталью Жегунову арестовали за присвоение почти 1,7 млн рублей. Руководительница центра обвиняется по статье "Хищение чужого имущества в особо крупном размере" и заключена под стражу сроком на два месяца.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1