Основателя компании Chronopay Врублевского задержали по делу о мошенничестве

Основатель и директор международной компании Chronopay Павел Врублевский задержан по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным неназванного собеседника издания, Врублевского доставили в следственный департамент МВД, где с ним проводятся следственные действия. Утром в его доме прошёл обыск. Другие подробности не уточняются.