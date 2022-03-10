Лукашенко поручил Минобороны Белоруссии не допустить "удара с тыла" по России

Лидер республики также заявил об обнаружении на территории Украины наёмников, которые двигаются в сторону Чернобыля. Именно они, по его мнению, могут атаковать российских военных.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Министерству обороны республики не допустить "удара с тыла" по военнослужащим из России, которые проводят "Операцию Z" на Украине. Об этом сообщает БелТА.

"Чтобы они не смогли перерезать пути снабжения армии Российской Федерации. Чтобы они не смогли зайти в тыл и нанести с тыла удар по людям из России", — сказал он.

Лукашенко также заявил об обнаружении на территории Украины наёмников, которые двигаются вдоль белорусско-украинской границы в сторону Чернобыля. Белорусский лидер поручил Минобороны следить за этими подразделениями. Именно они, по его мнению, могут атаковать российских военных.