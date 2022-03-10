Лукашенко поручил Минобороны Белоруссии не допустить "удара с тыла" по России
Лидер республики также заявил об обнаружении на территории Украины наёмников, которые двигаются в сторону Чернобыля. Именно они, по его мнению, могут атаковать российских военных.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Министерству обороны республики не допустить "удара с тыла" по военнослужащим из России, которые проводят "Операцию Z" на Украине. Об этом сообщает БелТА.
"Чтобы они не смогли перерезать пути снабжения армии Российской Федерации. Чтобы они не смогли зайти в тыл и нанести с тыла удар по людям из России", — сказал он.
Лукашенко также заявил об обнаружении на территории Украины наёмников, которые двигаются вдоль белорусско-украинской границы в сторону Чернобыля. Белорусский лидер поручил Минобороны следить за этими подразделениями. Именно они, по его мнению, могут атаковать российских военных.
Ранее стало известно, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС. Замглавы Минобороны РФ Николай Панков заявил, что Киев всячески уклоняется от каких-либо ремонтно-восстановительных работ.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Пётр Ковалёв