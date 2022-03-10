Польские футболисты Рыбус и Шиманьский не планируют приостанавливать контракты с клубами РПЛ

До 7 апреля зарубежные команды могут заявлять футболистов из российских клубов.

Хавбек московского "Динамо" Себастиан Шиманьский и защитник столичного "Локомотива" Мацей Рыбус останутся в своих клубах до окончания сезона. Об этом сообщает SportoweFakty.

Шиманьский минувшим летом продлил контракт с "Динамо" до 2026 года. Контракт Рыбуса с "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.