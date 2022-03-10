ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 09:40

Польские футболисты Рыбус и Шиманьский не планируют приостанавливать контракты с клубами РПЛ

До 7 апреля зарубежные команды могут заявлять футболистов из российских клубов.

Хавбек московского "Динамо" Себастиан Шиманьский и защитник столичного "Локомотива" Мацей Рыбус останутся в своих клубах до окончания сезона. Об этом сообщает SportoweFakty.

Шиманьский минувшим летом продлил контракт с "Динамо" до 2026 года. Контракт Рыбуса с "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона.

Как ФИФА наплевала на правила и не пустила Россию на ЧМ в Катар
Как ФИФА наплевала на правила и не пустила Россию на ЧМ в Катар

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.

BannerImage

ТАСС / Олег Бухарев

Роман Фейгин
  • Новости
  • рпл
  • ФК Динамо Москва
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar