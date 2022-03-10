Польские футболисты Рыбус и Шиманьский не планируют приостанавливать контракты с клубами РПЛ
До 7 апреля зарубежные команды могут заявлять футболистов из российских клубов.
Хавбек московского "Динамо" Себастиан Шиманьский и защитник столичного "Локомотива" Мацей Рыбус останутся в своих клубах до окончания сезона. Об этом сообщает SportoweFakty.
Шиманьский минувшим летом продлил контракт с "Динамо" до 2026 года. Контракт Рыбуса с "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.
Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.
ТАСС / Олег Бухарев