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10 марта, 09:40

Польские футболисты Рыбус и Шиманьский не планируют приостанавливать контракты с клубами РПЛ

Иностранные команды имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских клубов.

Хавбек московского "Динамо" Себастиан Шиманьский и защитник столичного "Локомотива" Мацей Рыбус останутся в своих клубах до окончания сезона. Об этом сообщает SportoweFakty.

Шиманьский минувшим летом продлил контракт с "Динамо" до 2026 года. Контракт Рыбуса с "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона.

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Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.

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ТАСС / Олег Бухарев

Роман Фейгин

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