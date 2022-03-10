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Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 09:37
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Песков: Те, кто с оружием в руках будет атаковать военных РФ на Украине, станут целью

Так представитель Кремля прокомментировал закон, который теперь разрешает всем жителям Незалежной использовать оружие.

Любой, кто попытается с оружием в руках атаковать российских военных на Украине, получит ответ, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал разрешение киевских властей использовать оружие всем жителям Незалежной.

"Ожесточённое сопротивление, которое оказывают бандеровские батальоны, вынуждает вести ответный огонь. Поэтому, если кто-то с оружием в руках атаковать будет наших военных, они тоже станут целями", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, 9 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому все жители страны могут использовать оружие во время действия военного положения, введённого ранее в стране на фоне начала российской "Операции Z". Согласно документу, населению разрешается применять оружие для уничтожения военной силы. Уголовная ответственность за это по украинским законам наступать не будет.

Лайф следит за спецоперацией России в онлайн-трансляции.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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