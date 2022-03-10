Песков: Те, кто с оружием в руках будет атаковать военных РФ на Украине, станут целью

Так представитель Кремля прокомментировал закон, который теперь разрешает всем жителям Незалежной использовать оружие.

Любой, кто попытается с оружием в руках атаковать российских военных на Украине, получит ответ, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал разрешение киевских властей использовать оружие всем жителям Незалежной.

"Ожесточённое сопротивление, которое оказывают бандеровские батальоны, вынуждает вести ответный огонь. Поэтому, если кто-то с оружием в руках атаковать будет наших военных, они тоже станут целями", — отметил представитель Кремля.

Напомним, 9 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому все жители страны могут использовать оружие во время действия военного положения, введённого ранее в стране на фоне начала российской "Операции Z". Согласно документу, населению разрешается применять оружие для уничтожения военной силы. Уголовная ответственность за это по украинским законам наступать не будет.