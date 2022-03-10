Путин обсудит с правительством цены на продукты, работу платёжных систем и поддержку стройкомплекса

На экономическом совещании президента Владимира Путина с членами правительства пойдёт речь о ценах на социально значимые продукты, работе платёжных систем, посевной кампании, импортозамещении и поддержке строительного комплекса. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Совещание пройдёт сегодня, 10 марта, во второй половине дня.

"В качестве текущих вопросов и основной темы будут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики. Президент планирует со всеми профильными вице-премьерами, министрами по отраслям экономики обсудить вопросы, связанные с минимизацией последствий санкций, стабилизацией внутреннего финансового рынка, работой наших межбанковских платёжных систем", — перечислил представитель Кремля.