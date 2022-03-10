НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 09:34

Песков: Последствия мер против активов ЕС и США в РФ и наоборот будут негативны для всех

Ранее в правительство был направлен перечень из 59 компаний – кандидатов на национализацию. Все они приостановили свою деятельность на территории России из-за событий на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что арест российской недвижимости в Евросоюзе и США в ответ на возможную национализацию предприятий зарубежных компаний, которые временно приостановили свою деятельность в России, приведёт к взаимно негативным последствиям.

"[Это повлечёт] негативные [последствия]", — сказал он журналистам, заметив, что они будут обоюдные.

Список из 59 компаний – кандидатов на национализацию направлен в правительство

Список из 59 компаний – кандидатов на национализацию направлен в правительство

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пригрозила ответом США в случае конфискации активов покидающих Россию компаний. Однако она уточнила, что на данный момент ничего не произошло.

Как писал Лайф, "Единая Россия" призвала национализировать производства ушедших из РФ западных компаний. В партии подчеркнули, что так хотят защитить сотрудников предприятий, ведь подобные действия иностранных организаций подпадают под категорию "предумышленное банкротство". Как следует из отчёта учёных Йельского университета, с 24 февраля по 9 марта деятельность в России прекратило или приостановило более 320 зарубежных компаний.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1