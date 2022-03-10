Песков: Последствия мер против активов ЕС и США в РФ и наоборот будут негативны для всех
Ранее в правительство был направлен перечень из 59 компаний – кандидатов на национализацию. Все они приостановили свою деятельность на территории России из-за событий на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что арест российской недвижимости в Евросоюзе и США в ответ на возможную национализацию предприятий зарубежных компаний, которые временно приостановили свою деятельность в России, приведёт к взаимно негативным последствиям.
"[Это повлечёт] негативные [последствия]", — сказал он журналистам, заметив, что они будут обоюдные.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пригрозила ответом США в случае конфискации активов покидающих Россию компаний. Однако она уточнила, что на данный момент ничего не произошло.
Как писал Лайф, "Единая Россия" призвала национализировать производства ушедших из РФ западных компаний. В партии подчеркнули, что так хотят защитить сотрудников предприятий, ведь подобные действия иностранных организаций подпадают под категорию "предумышленное банкротство". Как следует из отчёта учёных Йельского университета, с 24 февраля по 9 марта деятельность в России прекратило или приостановило более 320 зарубежных компаний.