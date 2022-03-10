Песков: Последствия мер против активов ЕС и США в РФ и наоборот будут негативны для всех

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что арест российской недвижимости в Евросоюзе и США в ответ на возможную национализацию предприятий зарубежных компаний, которые временно приостановили свою деятельность в России, приведёт к взаимно негативным последствиям.

"[Это повлечёт] негативные [последствия]", — сказал он журналистам, заметив, что они будут обоюдные.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пригрозила ответом США в случае конфискации активов покидающих Россию компаний. Однако она уточнила, что на данный момент ничего не произошло.