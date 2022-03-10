В Росавиации заявили о переводе в российский реестр около 180 самолётов

В государственном реестре гражданских воздушных судов зарегистрировано 176 самолётов с конца февраля. Об этом заявил начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

"На сегодняшний день зарегистрировано 176 воздушных судов, в том числе 21 самолёт Utair уже получил сертификат лётной годности, 38 самолётов "России", два самолёта "Ижавиа", 27 самолётов "Победы" и 80 "Аэрофлота", — сказал он на конференции по техобслуживанию летательных аппаратов MRO Russia & CIS.

По словам Кудинова, также в российском реестре теперь числятся новейшие самолёты "Аэрофлота" Airbus A350.