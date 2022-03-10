В Росавиации заявили о переводе в российский реестр около 180 самолётов
Речь в том числе идёт о воздушных судах авиакомпаний Utair, "Россия", "Ижавиа", "Победа" и "Аэрофлот". Об этом стало известно на конференции по техобслуживанию самолётов MRO Russia & CIS.
В государственном реестре гражданских воздушных судов зарегистрировано 176 самолётов с конца февраля. Об этом заявил начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.
"На сегодняшний день зарегистрировано 176 воздушных судов, в том числе 21 самолёт Utair уже получил сертификат лётной годности, 38 самолётов "России", два самолёта "Ижавиа", 27 самолётов "Победы" и 80 "Аэрофлота", — сказал он на конференции по техобслуживанию летательных аппаратов MRO Russia & CIS.
По словам Кудинова, также в российском реестре теперь числятся новейшие самолёты "Аэрофлота" Airbus A350.
Ранее Лайф рассказывал, что власти Британии получили право задерживать любой самолёт России в своём небе. Глава Министерства транспорта Грант Шэппс заявил, что визит российских воздушных судов в королевстве будут считать уголовным преступлением.
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