В Белоруссии задержали двух жителей Мозыря, планировавших уничтожить военную технику РФ
Познакомились мужчины в позапрошлом году на несанкционированных массовых мероприятиях. Они причастны к ещё одному преступлению, уточнили в белорусском СК.
Изъятые у задержанных вещи. Обложка © Telegram-канал СК Белоруссии
Два жителя города Мозыря в Белоруссии задержаны, они планировали уничтожить российскую военную технику. Об этом сообщает Следственный комитет республики.
Согласно заявлению ведомства, мужчины 34 и 44 лет планировали закидывать бутылками с зажигательной смесью военную технику РФ при её передвижении по территории Мозырского района. Познакомились злоумышленники в позапрошлом году на несанкционированных массовых мероприятиях, добавили в СК. Они причастны к ещё одному преступлению, однако ранее к уголовной ответственности не привлекались. Другие детали не раскрываются.
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