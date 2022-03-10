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10 марта, 09:21

В Белоруссии задержали двух жителей Мозыря, планировавших уничтожить военную технику РФ

Познакомились мужчины в позапрошлом году на несанкционированных массовых мероприятиях. Они причастны к ещё одному преступлению, уточнили в белорусском СК.

<p>Изъятые у задержанных вещи. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/skgovby/6620" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК Белоруссии</a></p>

Изъятые у задержанных вещи. Обложка © Telegram-канал СК Белоруссии

Два жителя города Мозыря в Белоруссии задержаны, они планировали уничтожить российскую военную технику. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Согласно заявлению ведомства, мужчины 34 и 44 лет планировали закидывать бутылками с зажигательной смесью военную технику РФ при её передвижении по территории Мозырского района. Познакомились злоумышленники в позапрошлом году на несанкционированных массовых мероприятиях, добавили в СК. Они причастны к ещё одному преступлению, однако ранее к уголовной ответственности не привлекались. Другие детали не раскрываются.

  • Изъятые у задержанных вещи. Фото © Telegram-канал СК Белоруссии
    Изъятые у задержанных вещи. Фото © Telegram-канал СК Белоруссии
  • Изъятые у задержанных вещи. Фото © Telegram-канал СК Белоруссии
    Изъятые у задержанных вещи. Фото © Telegram-канал СК Белоруссии
  • Изъятые у задержанных вещи. Фото © Telegram-канал СК Белоруссии
    Изъятые у задержанных вещи. Фото © Telegram-канал СК Белоруссии

Изъятые у задержанных вещи. Фото © Telegram-канал СК Белоруссии

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Лукашенко в разговоре с Путиным поддержал действия России на Украине

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Западу выгоден конфликт на Украине, чтобы утопить в нём и Россию, и Белоруссию. Тем не менее, по словам политика, боевые действия "сегодня начались, завтра закончатся", а вот объявленная Штатами гибридная война, включающая экономические санкции, — "это надолго".

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Артур Лапсаков

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