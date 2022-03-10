В Белоруссии задержали двух жителей Мозыря, планировавших уничтожить военную технику РФ

Два жителя города Мозыря в Белоруссии задержаны, они планировали уничтожить российскую военную технику. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Согласно заявлению ведомства, мужчины 34 и 44 лет планировали закидывать бутылками с зажигательной смесью военную технику РФ при её передвижении по территории Мозырского района. Познакомились злоумышленники в позапрошлом году на несанкционированных массовых мероприятиях, добавили в СК. Они причастны к ещё одному преступлению, однако ранее к уголовной ответственности не привлекались. Другие детали не раскрываются.





