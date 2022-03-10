Песков: Выход России из Совета Европы означает выход из всех его механизмов
При этом представитель Кремля отметил, что комментировать заявления МИД РФ — "не его работа". За комментариями он посоветовал обращаться в Министерство иностранных дел.
Окончание работы России в Совете Европы (СЕ) фактически означает выход Москвы и из всех механизмов организации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Всё-таки не моя работа — комментировать заявления МИД России, согласитесь. Поэтому вы можете адресовать этот вопрос за разъяснениями в МИД России. Но, естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на вопрос, означает ли выход РФ из Совета Европы прекращение её участия во всех институтах СЕ, включая Европейский суд по правам человека.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. Государства ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение общего гуманитарно-правового пространства в регионе, злоупотребляя своим большинством, уточнили в министерстве. В заявлении также говорилось, что Россия не будет мириться с подменой коллективным Западом международного права. Москва отказывается участвовать в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбовании.
ТАСС / Сергей Бобылев