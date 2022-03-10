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10 марта, 09:17
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Песков: Выход России из Совета Европы означает выход из всех его механизмов

При этом представитель Кремля отметил, что комментировать заявления МИД РФ — "не его работа". За комментариями он посоветовал обращаться в Министерство иностранных дел.

Окончание работы России в Совете Европы (СЕ) фактически означает выход Москвы и из всех механизмов организации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всё-таки не моя работа — комментировать заявления МИД России, согласитесь. Поэтому вы можете адресовать этот вопрос за разъяснениями в МИД России. Но, естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на вопрос, означает ли выход РФ из Совета Европы прекращение её участия во всех институтах СЕ, включая Европейский суд по правам человека.

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Ранее МИД РФ заявил, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. Государства ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение общего гуманитарно-правового пространства в регионе, злоупотребляя своим большинством, уточнили в министерстве. В заявлении также говорилось, что Россия не будет мириться с подменой коллективным Западом международного права. Москва отказывается участвовать в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбовании.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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