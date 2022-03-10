Песков: Выход России из Совета Европы означает выход из всех его механизмов

Окончание работы России в Совете Европы (СЕ) фактически означает выход Москвы и из всех механизмов организации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всё-таки не моя работа — комментировать заявления МИД России, согласитесь. Поэтому вы можете адресовать этот вопрос за разъяснениями в МИД России. Но, естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на вопрос, означает ли выход РФ из Совета Европы прекращение её участия во всех институтах СЕ, включая Европейский суд по правам человека.