Открыто дисциплинарное дело против гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на груди

Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

На прошлой неделе на этапе Кубка мира в Дохе Куляк приклеил на свою форму букву Z во время награждения. Ему может грозить предупреждение, штраф и отстранение от участия в соревнованиях.

"По официальному запросу Международной федерации гимнастики (FIG) Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии GEF. По соображениям конфиденциальности GEF не раскрывает никаких подробностей о незавершённых или потенциальных делах и не комментирует их в ходе разбирательства. Это важно для защиты целостности процедуры, а также прав всех вовлечённых сторон", — говорится в сообщении пресс-службы.