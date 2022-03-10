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10 марта, 09:15

Открыто дисциплинарное дело против гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на груди

На этапе Кубка мира в Дохе спортсмен завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место занял украинец Илья Ковтун.

Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

На прошлой неделе на этапе Кубка мира в Дохе Куляк приклеил на свою форму букву Z во время награждения. Ему может грозить предупреждение, штраф и отстранение от участия в соревнованиях.

"По официальному запросу Международной федерации гимнастики (FIG) Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии GEF. По соображениям конфиденциальности GEF не раскрывает никаких подробностей о незавершённых или потенциальных делах и не комментирует их в ходе разбирательства. Это важно для защиты целостности процедуры, а также прав всех вовлечённых сторон", говорится в сообщении пресс-службы.

Российский гимнаст Куляк объяснил, почему вышел на награждение с буквой Z на груди

Российский гимнаст Куляк объяснил, почему вышел на награждение с буквой Z на груди

На этапе Кубка мира в Дохе Куляк занял третье место в соревнованиях на параллельных брусьях. Победу одержал украинец Илья Ковтун, вторым стал представитель Казахстана Милад Карими.

Обложка ©

YouTube / euronews

Роман Фейгин
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