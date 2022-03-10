В Кремле подтвердили, что получают от Киева предложения о переговорах Путина с Зеленским

Песков констатировал, что украинская сторона добивается прямого разговора между лидерами двух государств.

Москва постоянно получает от Киева предложения о проведении прямых переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подтвердив слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев давно хочет прямого разговора между лидерами двух государств.

"Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву", — сказал представитель Кремля.