В Кремле подтвердили, что получают от Киева предложения о переговорах Путина с Зеленским
Песков констатировал, что украинская сторона добивается прямого разговора между лидерами двух государств.
Москва постоянно получает от Киева предложения о проведении прямых переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подтвердив слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев давно хочет прямого разговора между лидерами двух государств.
"Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву", — сказал представитель Кремля.
Ранее и сам Зеленский в интервью немецкому изданию выразил мнение, что нынешний конфликт на Украине можно решить только посредством прямого диалога с президентом Путиным.