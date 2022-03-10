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Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 09:19

В Кремле подтвердили, что получают от Киева предложения о переговорах Путина с Зеленским

Песков констатировал, что украинская сторона добивается прямого разговора между лидерами двух государств.

Москва постоянно получает от Киева предложения о проведении прямых переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подтвердив слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев давно хочет прямого разговора между лидерами двух государств.

"Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву", — сказал представитель Кремля.

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Ранее и сам Зеленский в интервью немецкому изданию выразил мнение, что нынешний конфликт на Украине можно решить только посредством прямого диалога с президентом Путиным.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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