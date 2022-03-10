Песков: Такой экономической войны против России ещё не было
Однако представитель Кремля добавил, что "рынок не терпит пустоты" и она со временем "заполняется другими игроками".
Такой экономической войны, которая ведётся сейчас против России, ещё не было, ситуация беспрецедентная. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Надо не прогнозировать, а действовать, чтобы минимизировать негативные последствия и риски дальнейшие", — отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что в условиях экономической войны, которая ведётся против Москвы, инвестпривлекательность отходит на третий план, однако "рынок не терпит пустоты", она со временем "заполняется другими игроками".
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. За последние сутки десятки компаний заявили об этом.
ТАСС / Михаил Джапаридзе