Песков: Такой экономической войны против России ещё не было

Однако представитель Кремля добавил, что "рынок не терпит пустоты" и она со временем "заполняется другими игроками".

Такой экономической войны, которая ведётся сейчас против России, ещё не было, ситуация беспрецедентная. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Надо не прогнозировать, а действовать, чтобы минимизировать негативные последствия и риски дальнейшие", — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что в условиях экономической войны, которая ведётся против Москвы, инвестпривлекательность отходит на третий план, однако "рынок не терпит пустоты", она со временем "заполняется другими игроками".