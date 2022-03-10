Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение ЧАЭС

Лидер Белоруссии рассказал о существовании законсервированной линии электропередачи, существующей ещё с советских времён. Он поручил восстановить её.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил специалистам республики обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Об этом он заявил на совещании после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, передаёт БелТА.

"Их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что на данный момент станция работает за счёт резервных мощностей, срок действия которых ограничен. Чтобы функционирование АЭС не остановилось, туда были направлены белорусские специалисты.

"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времён есть, она законсервирована. Её надо немедленно восстановить", — уточнил Лукашенко.