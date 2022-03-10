Военнопленный ВСУ: Армия РФ не несёт зла, сопротивляться ей бесполезно

Другой украинский военный, также решивший сдаться, добавил, что информация о действиях ВС РФ, которую он получил из СМИ Незалежной, не соответствовала действительности.

Российская армия не несёт зла, сопротивляться ей бесполезно. Об этом заявил сдавшийся в плен боец территориальной обороны Харьковской области Дмитрий Кондрыкенко.

"Выйдя, наткнулся на российскую колонну, проходившую мимо моей улицы. Я сдался в плен, увидев численность и мощь Российской армии. Оружия у меня с собой не было и против Российской армии я его не применял", — рассказал он в интервью РИА "Новости".

По словам Кондрыкенко, он "увидел, что Российская армия не мародёрит и просто так не стреляет в мирных жителей". Солдат добавил, что российские военные "наоборот, накормили чем смогли".

"Я прошу их [военных ВСУ] не сопротивляться Российской армии, это бессмысленно, они не несут такое зло, как нам говорили", — обратился он к своим товарищам.

Также решил сдаться ещё один бывший боец территориальной обороны города Изюма Александр Васильев. Он заявил, что информация о действиях ВС РФ, которую он получил из местных СМИ, не соответствовала действительности.

"Новости, СМИ говорили, что русские пришли, убивают, города рушат, мародёрствуют, насилуют. Впоследствии я увидел, как сами военные российские подкармливали сухпайками местных жителей, у которых было мало еды", — сказал он.