Минздрав: Основные импортные производители инсулина не уйдут с рынка РФ
Отмечается, что запасы таких препаратов, как "Новорапид", "Фиасп" и "Хумалог", на российских складах и в аптеках сейчас практически соответствуют общему объёму их поставок в нашу страну в 2021 году.
Основные мировые производители инсулина подтвердили, что продолжают работу на российском рынке и поставки препаратов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"Основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок", — подчеркнули в министерстве.
По данным мониторинга Росздравнадзора, запасы самых популярных таких лекарственных средств импортного производства, в частности "Новорапида", "Фиаспа", "Хумалога", на российских складах производителей и дистрибьюторов и в аптеках на данный момент практически соответствуют общему объёму их поставок в нашу страну в 2021 году.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в стране стабильная, сформированы запасы препаратов. Минздрав создаст межведомственную рабочую группу для повышения стабильности в обеспечении препаратами и медицинскими изделиями в период санкций.
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