НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 09:37

Минздрав: Основные импортные производители инсулина не уйдут с рынка РФ

Отмечается, что запасы таких препаратов, как "Новорапид", "Фиасп" и "Хумалог", на российских складах и в аптеках сейчас практически соответствуют общему объёму их поставок в нашу страну в 2021 году.

Основные мировые производители инсулина подтвердили, что продолжают работу на российском рынке и поставки препаратов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок", — подчеркнули в министерстве.

По данным мониторинга Росздравнадзора, запасы самых популярных таких лекарственных средств импортного производства, в частности "Новорапида", "Фиаспа", "Хумалога", на российских складах производителей и дистрибьюторов и в аптеках на данный момент практически соответствуют общему объёму их поставок в нашу страну в 2021 году.

Терапевт Романенко рассказала, какими лекарствами можно запастись

Терапевт Романенко рассказала, какими лекарствами можно запастись

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в стране стабильная, сформированы запасы препаратов. Минздрав создаст межведомственную рабочую группу для повышения стабильности в обеспечении препаратами и медицинскими изделиями в период санкций.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1