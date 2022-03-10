Минздрав: Основные импортные производители инсулина не уйдут с рынка РФ

Основные мировые производители инсулина подтвердили, что продолжают работу на российском рынке и поставки препаратов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок", — подчеркнули в министерстве.

По данным мониторинга Росздравнадзора, запасы самых популярных таких лекарственных средств импортного производства, в частности "Новорапида", "Фиаспа", "Хумалога", на российских складах производителей и дистрибьюторов и в аптеках на данный момент практически соответствуют общему объёму их поставок в нашу страну в 2021 году.