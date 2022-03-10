Hugo Boss приостановил розничную и электронную торговлю в России
Отмечается, что на российский и украинский рынки в 2021 году пришлось всего 3% продаж. Кроме того, компания собирается оказывать пострадавшим сотрудникам финансовую помощь.
Немецкая компания Hugo Boss приняла решение приостановить все продажи в России. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"С 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю свою розничную и электронную коммерцию в России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2021 году на рынки России и Украины пришлось всего 3% продаж. Также компания собирается предоставить всем пострадавшим сотрудникам финансовую и операционную поддержку.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. О её проведении президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Так, магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.