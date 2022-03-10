Hugo Boss приостановил розничную и электронную торговлю в России

Отмечается, что на российский и украинский рынки в 2021 году пришлось всего 3% продаж. Кроме того, компания собирается оказывать пострадавшим сотрудникам финансовую помощь.

Немецкая компания Hugo Boss приняла решение приостановить все продажи в России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"С 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю свою розничную и электронную коммерцию в России", — говорится в сообщении.