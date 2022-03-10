Песков: Дайджесты СМИ для Путина не изменились после начала "Операции Z" на Украине

По словам представителя Кремля, новости как доставлялись, так и продолжают доставляться российскому лидеру. Причём некоторых журналистов президент уже знает по именам.

Президенту России Владимиру Путину регулярно доставляют дайджесты СМИ: новостные сводки не подвергались никаким изменениям с момента начала "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Дайджесты не претерпели никаких изменений, они как доставлялись президенту, так и доставляются. Что касается того, знает ли он их по именам, многих он, безусловно, знает", — сказал представитель Кремля на брифинге.