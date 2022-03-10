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10 марта, 09:47

Песков: Дайджесты СМИ для Путина не изменились после начала "Операции Z" на Украине

По словам представителя Кремля, новости как доставлялись, так и продолжают доставляться российскому лидеру. Причём некоторых журналистов президент уже знает по именам.

Президенту России Владимиру Путину регулярно доставляют дайджесты СМИ: новостные сводки не подвергались никаким изменениям с момента начала "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Дайджесты не претерпели никаких изменений, они как доставлялись президенту, так и доставляются. Что касается того, знает ли он их по именам, многих он, безусловно, знает", — сказал представитель Кремля на брифинге.

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Песков также добавил, что его работа в условиях " Операции Z" строится "как всегда".

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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