Песков: Дайджесты СМИ для Путина не изменились после начала "Операции Z" на Украине
По словам представителя Кремля, новости как доставлялись, так и продолжают доставляться российскому лидеру. Причём некоторых журналистов президент уже знает по именам.
Президенту России Владимиру Путину регулярно доставляют дайджесты СМИ: новостные сводки не подвергались никаким изменениям с момента начала "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Дайджесты не претерпели никаких изменений, они как доставлялись президенту, так и доставляются. Что касается того, знает ли он их по именам, многих он, безусловно, знает", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков также добавил, что его работа в условиях " Операции Z" строится "как всегда".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.