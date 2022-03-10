Диетолог Прудникова назвала опасные сигналы "беспричинной" бессонницы

Частые пробуждения в течение ночи могут быть симптомом серьёзного заболевания, в таком случае нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Об этом сообщила диетолог Яна Прудникова в интервью радио Sputnik.

Специалист отметила, что чувство дискомфорта может быть связано не только с тревогой, стрессом и другими психологическими проблемами, но и с заболеваниями внутренних органов. Прудникова добавила, что, если человек при засыпании чувствует дискомфорт или голод, постоянно ворочается, это говорит о том, что у него в кровь активно выбрасывается адреналин. В частности, люди могут просыпаться ночью из-за нарушений в работе надпочечников.

"Это может быть даже субклиническая надпочечниковая дисфункция. Ночью человек должен спать. Вскакивать с кровати человек не должен ни по какой нужде", — сказала она.

По словам диетолога, подобные ночные пробуждения являются сигналом того, что пора обратиться к врачу и пройти обследование.

"Как минимум надо посмотреть сахарную кривую. Ещё следует проверить биохимию поджелудочной железы и печени. Также врачи должны будут проверить надпочечники, чтобы определить уровень гормона кортизола", — посоветовала Прудникова.