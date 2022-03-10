"Такой уж наш мир": Сноубордист Уайлд заявил, что не удивлён санкциями МОК против российских спортсменов

Российский сноубордист Вик Уайлд в беседе с РИА "Новости" признался, что не был удивлён санкциями МОК в отношении наших спортсменов, однако он не согласен с ними.

"Я не удивлён решением МОК, но не согласен с ним. Такой уж наш мир сейчас. Вы помните движения Me Too и Black Lives Matter, которые были в Америке не так давно. Сейчас на первый план выходят не факты, а самое распространённое, самое популярное мнение. И до тех пор, пока мир не вернётся в состояние, когда главными были факты, если они вообще когда-то что-то значили, люди продолжат следовать за мнениями и эмоциями", — заявил Уайлд.