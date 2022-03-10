НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 09:55

"Такой уж наш мир": Сноубордист Уайлд заявил, что не удивлён санкциями МОК против российских спортсменов

Ранее Комитет рекомендовал федерациям отстранить представителей нашей страны от участия в крупных стартах.

Российский сноубордист Вик Уайлд в беседе с РИА "Новости" признался, что не был удивлён санкциями МОК в отношении наших спортсменов, однако он не согласен с ними.

"Я не удивлён решением МОК, но не согласен с ним. Такой уж наш мир сейчас. Вы помните движения Me Too и Black Lives Matter, которые были в Америке не так давно. Сейчас на первый план выходят не факты, а самое распространённое, самое популярное мнение. И до тех пор, пока мир не вернётся в состояние, когда главными были факты, если они вообще когда-то что-то значили, люди продолжат следовать за мнениями и эмоциями", — заявил Уайлд.

WADA призвало продолжать проверять на допинг российских спортсменов

WADA призвало продолжать проверять на допинг российских спортсменов

Ранее Лайф сообщал, что целый ряд международных спортивных федераций принял решение отстранить россиян от участия в крупных соревнованиях после рекомендаций со стороны МОК. В частности, ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1