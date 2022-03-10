"Такой уж наш мир": Сноубордист Уайлд заявил, что не удивлён санкциями МОК против российских спортсменов
Ранее Комитет рекомендовал федерациям отстранить представителей нашей страны от участия в крупных стартах.
Российский сноубордист Вик Уайлд в беседе с РИА "Новости" признался, что не был удивлён санкциями МОК в отношении наших спортсменов, однако он не согласен с ними.
"Я не удивлён решением МОК, но не согласен с ним. Такой уж наш мир сейчас. Вы помните движения Me Too и Black Lives Matter, которые были в Америке не так давно. Сейчас на первый план выходят не факты, а самое распространённое, самое популярное мнение. И до тех пор, пока мир не вернётся в состояние, когда главными были факты, если они вообще когда-то что-то значили, люди продолжат следовать за мнениями и эмоциями", — заявил Уайлд.
Ранее Лайф сообщал, что целый ряд международных спортивных федераций принял решение отстранить россиян от участия в крупных соревнованиях после рекомендаций со стороны МОК. В частности, ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Сергей Бобылев