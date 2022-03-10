Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть белый рис

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям с лишним весом, инсулинорезистентностью и диабетом стараться не злоупотреблять белым рисом. О вреде этого продукта она рассказала в беседе с изданием "Москва 24".

Врач объяснила, что белый рис, как простой углевод, действует на организм так же, как и сладкое. Рис имеет достаточно высокий гликемический индекс, что повышает уровень глюкозы в крови: через некоторое время после употребления крупы происходит "провал", то есть человек чувствует усталость, уточнила диетолог.

"Людям, у которых не очень хорошее взаимодействие с углеводами, это прежде всего те, у кого есть лишний вес, инсулинорезистентность, то есть преддиабетическое состояние, диабет, не нужно увлекаться белым рисом", — предупредила Соломатина.

Диетолог уточнила, что, если сложно отказаться от белого риса, его можно добавлять в холодном виде в салаты. В этом случае "крахмал становится резистентным и не так быстро повышает уровень сахара в крови". Также полезен бурый рис, в его оболочке содержится больше клетчатки и витаминов, в частности витамина B. Однако его не рекомендуется употреблять при обострении заболеваний ЖКТ — панкреатита, гастрита — и в послеоперационный период, пояснила специалист.