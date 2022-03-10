Лавров: Холодный мир лучше холодной войны
Глава внешнеполитического ведомства России указал на не очень тёплую погоду в Анталье, где проходили переговоры с турецким и украинским коллегами.
Обложка © ТАСС / Павел Бедняков / POOL
Холодный мир лучше холодной войны. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в начале переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье. Соответствующие кадры были показаны на телеканале "Россия-1".
В начале встречи Лавров отметил, что в Турции погода не очень тёплая. На это Чавушоглу ответил, что подобное необычно для Антальи, на прошлой неделе столбики термометров достигали 18–19 градусов в городе.
"Холодный мир лучше холодной войны", — указал Лавров.
Напомним, переговоры глав МИД России, Турции и Украины проходили в турецкой Анталье сегодня, 10 марта. Встреча продлилась полтора часа. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у него нет завышенных ожиданий от предстоящей встречи.