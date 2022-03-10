Лавров: Холодный мир лучше холодной войны

Холодный мир лучше холодной войны. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в начале переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье. Соответствующие кадры были показаны на телеканале "Россия-1".

В начале встречи Лавров отметил, что в Турции погода не очень тёплая. На это Чавушоглу ответил, что подобное необычно для Антальи, на прошлой неделе столбики термометров достигали 18–19 градусов в городе.

"Холодный мир лучше холодной войны", — указал Лавров.