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Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 10:25

Лавров: Инициатива России по открытию гумкоридоров на Украине остаётся в силе

По словам главы МИД РФ, речь на прошедших переговорах шла преимущественно о гуманитарных вопросах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу подтвердил, что инициатива Москвы по ежедневному открытию гуманитарных коридоров на Украине остаётся в силе.

По словам Лаврова, речь на прошедших переговорах шла преимущественно о гуманитарных вопросах. Российская сторона объяснила, какие меры принимают военные РФ для того, чтобы помочь мирным жителям, которые оказались "в значительной своей части заложниками" нацбатальонов.

"Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила в своё время российская сторона, по ежедневному открытию гуманитарных коридоров остаётся в силе. Они открываются исходя из ситуации на земле", — добавил министр.

В Минобороны назвали ложью утверждения Киева об отсутствии желающих выйти по гумкоридорам в РФ
В Минобороны назвали ложью утверждения Киева об отсутствии желающих выйти по гумкоридорам в РФ

Россия несколько дней подряд открывает гумкоридоры, однако украинские националисты не выпускают мирное население. Ранее в Минобороны заявили о вине Киева в отсутствии результатов по эвакуации людей. При этом в ведомстве отметили, что гуманитарная ситуация на всей территории Украины продолжает стремительно ухудшаться. А в Мариуполе положение граждан "достигло катастрофических масштабов".

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Александра Вишнякова
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