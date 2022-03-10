Лавров: Инициатива России по открытию гумкоридоров на Украине остаётся в силе
По словам главы МИД РФ, речь на прошедших переговорах шла преимущественно о гуманитарных вопросах.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу подтвердил, что инициатива Москвы по ежедневному открытию гуманитарных коридоров на Украине остаётся в силе.
По словам Лаврова, речь на прошедших переговорах шла преимущественно о гуманитарных вопросах. Российская сторона объяснила, какие меры принимают военные РФ для того, чтобы помочь мирным жителям, которые оказались "в значительной своей части заложниками" нацбатальонов.
"Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила в своё время российская сторона, по ежедневному открытию гуманитарных коридоров остаётся в силе. Они открываются исходя из ситуации на земле", — добавил министр.
Россия несколько дней подряд открывает гумкоридоры, однако украинские националисты не выпускают мирное население. Ранее в Минобороны заявили о вине Киева в отсутствии результатов по эвакуации людей. При этом в ведомстве отметили, что гуманитарная ситуация на всей территории Украины продолжает стремительно ухудшаться. А в Мариуполе положение граждан "достигло катастрофических масштабов".