Лавров: Инициатива России по открытию гумкоридоров на Украине остаётся в силе

По словам главы МИД РФ, речь на прошедших переговорах шла преимущественно о гуманитарных вопросах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу подтвердил, что инициатива Москвы по ежедневному открытию гуманитарных коридоров на Украине остаётся в силе.

По словам Лаврова, речь на прошедших переговорах шла преимущественно о гуманитарных вопросах. Российская сторона объяснила, какие меры принимают военные РФ для того, чтобы помочь мирным жителям, которые оказались "в значительной своей части заложниками" нацбатальонов.

"Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила в своё время российская сторона, по ежедневному открытию гуманитарных коридоров остаётся в силе. Они открываются исходя из ситуации на земле", — добавил министр.