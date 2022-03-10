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Опубликовано 10 марта 2022, 10:21
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Uniqlo приостанавливает деятельность в России

Отмечается, что на такой шаг компания пошла в связи с трудностями, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации.

Японский производитель и ретейлер одежды Uniqlo временно прекращает свою деятельность в России. Об этом говорится в заявлении на сайте японской компании Fast Retailing, которая владеет сетью магазинов.

"Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В связи с этим мы временно приостанавливаем нашу деятельность (на российском рынке. — Прим. Лайфа)", отмечается в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что Hugo Boss приостановил розничную и электронную торговлю в России. На российский и украинский рынки в 2021 году у компании пришлось всего 3% продаж. Кроме того, организация собирается оказывать финансовую помощь пострадавшим сотрудникам.

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ТАСС / Zuma

Никита Осипов
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