Uniqlo приостанавливает деятельность в России

Отмечается, что на такой шаг компания пошла в связи с трудностями, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации.

Японский производитель и ретейлер одежды Uniqlo временно прекращает свою деятельность в России. Об этом говорится в заявлении на сайте японской компании Fast Retailing, которая владеет сетью магазинов.

"Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В связи с этим мы временно приостанавливаем нашу деятельность (на российском рынке. — Прим. Лайфа)", — отмечается в сообщении.