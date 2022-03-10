Россияне признались, что за последние два года стали чаще проводить время дома

Большинство россиян (79%) в период с 2020 года стали чаще проводить время дома. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного в материале издания "Газета.ru". Кроме того, за то же время 33% респондентов оборудовали в своём жилье зону отдыха и столько же сделали косметический ремонт.

Выяснилось, что мужчины занимались ремонтом немного чаще (85%), чем женщины (69%). При этом 88% участников опроса признались, что в их жилище пришлось кое-что изменить, чтобы находиться в нём долгое время было комфортнее. Поменяли мебель и бытовую технику лишь 11%, ещё 10% оснастили себе рабочее место или кабинет. Всего 9% просто сделали перестановку, а 3% не удалось избежать перепланировки. И только 1% опрошенных пришлось ради комфорта переехать в другую квартиру.

Практически все изменения россияне проводили самостоятельно — только 3% опрошенных прибегали к услугам профессионалов. Закупкой всех материалов, мебели и бытовой техники большинство (80%) тоже занимались сами.

26% респондентов считают "местом силы" гостиную, ещё 23% назвали любимым местом в квартире свою спальню. Кухня стала самой комфортной частью жилища для 22%, а кабинет — для 7%. Столько же опрошенных любят детскую комнату, 5% — ванную и санузел. Всего 2% выделили балкон и лоджию, а 8% ответили, что их радуют все комнаты одинаково.

Участники опроса также отметили, что их настроение напрямую зависит от того, в каком состоянии находится их дом. Так, 85% могут почувствовать, что их настроение испорчено, если в доме не убрано или что-то не соответствует желаемому. 15% такой зависимости не наблюдают.