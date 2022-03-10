В "Локомотиве" заявили, что никто из легионеров не собирается уходить из клуба

Никто из иностранных футболистов московского "Локомотива" не собирается уходить из команды. Об этом ТАСС заявил спортивный директор железнодорожников Томас Цорн.

"Сейчас команда в полном составе готовится к важной игре с ЦСКА. Никто из футболистов не высказывает желания покинуть "Локомотив", — заявил Цорн.