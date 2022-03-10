В "Локомотиве" заявили, что никто из легионеров не собирается уходить из клуба
Перед возобновлением сезона стан железнодорожников покинул немецкий тренер Маркус Гисдоль.
Никто из иностранных футболистов московского "Локомотива" не собирается уходить из команды. Об этом ТАСС заявил спортивный директор железнодорожников Томас Цорн.
"Сейчас команда в полном составе готовится к важной игре с ЦСКА. Никто из футболистов не высказывает желания покинуть "Локомотив", — заявил Цорн.
Ранее Лайф сообщал, что покидать клуб не намерены чешский нападающий Ян Кухта и польский защитник Мацей Рыбус.
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ФК "Локомотив"