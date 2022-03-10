Кулеба: Мои задачи на переговорах в Анталье — сутки перемирия и гумкоридор в Мариуполе

Глава МИД Украины добавил, что по вопросу 24-часового прекращения огня в ходе беседы не достигнуто прогресса, и выразил готовность снова встретиться в этом формате.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах в Анталье перед ним стояло две задачи — по организации гуманитарного коридора из Мариуполя и 24-часовому перемирию. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

"Я приехал на эти переговоры с двумя задачами. Первая — это организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь. Это наиболее сейчас сложный город с точки зрения гуманитарного положения. И вторая — это договориться о хотя бы 24-часовом перемирии для решения всех нужд людей", — заявил Кулеба.

Он добавил, что по вопросу 24-часового прекращения огня в ходе беседы не достигнуто прогресса, так как, по его словам, касаемо этой темы "другие люди в России принимают решение". Кулеба подчеркнул, что будут продолжаться попытки поиска решений гуманитарных вопросов на земле, и выразил готовность встретиться снова в этом формате, "если есть перспективы продуктивной дискуссии и поиска решений".