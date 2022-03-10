Лавров: Делегация Киева обещала дать конкретный ответ на предложения Москвы

Россия хочет вести разговор серьёзно, не отделываться формальными бумагами и согласовывать те вещи, которые должны быть решены в контексте урегулирования украинского кризиса, заметил министр.

Делегация Украины в ходе переговорного процесса заявила, что вскоре даст конкретный ответ на предложения России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы напомнили нашим коллегам, что на последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные, уже в форме проекта юридического документа, соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ", — сказал он после переговоров с главами МИД Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой.