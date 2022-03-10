Лавров: Делегация Киева обещала дать конкретный ответ на предложения Москвы
Россия хочет вести разговор серьёзно, не отделываться формальными бумагами и согласовывать те вещи, которые должны быть решены в контексте урегулирования украинского кризиса, заметил министр.
Делегация Украины в ходе переговорного процесса заявила, что вскоре даст конкретный ответ на предложения России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы напомнили нашим коллегам, что на последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные, уже в форме проекта юридического документа, соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ", — сказал он после переговоров с главами МИД Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой.
По словам Лаврова, Москва хочет вести разговор серьёзно, "не отделываться какими-то формальными бумагами" и согласовывать те вещи, которые должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса, а также в контексте обеспечения безопасности на европейском континенте и с учётом интересов всех без исключения стран.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.