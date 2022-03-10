СЭ: В РПЛ в ближайшее время отменят обязательное ПЦР-тестирование

Российская премьер-лига в ближайшее время может изменить ряд положений санитарных регламентов на фоне ситуации с коронавирусом в стране. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил глава Медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.

"После отмены QR-кодов и общего ослабления коронавирусных ограничений во многих регионах России стало очевидным, что ряд положений санитарных регламентов в лигах утратили свою актуальность", — заявил Безуглов.

Он заметил, что в РФС регулярно изучают опыт других европейских стран, где в ведущих чемпионатах произошёл целый ряд изменений в отношении контроля за распространением ковида среди футболистов.

"Учитывая это, а также проведённое совсем недавнее анкетирование всех клубов РПЛ, мы пришли к выводу, что обязательное ПЦР-тестирование перед матчами потеряло свою актуальность. В связи с этим Медицинский комитет РФС в ответ на запрос из Российской премьер-лиги провёл специальное заседание в начале марта, в результате которого большинство его членов высказалось за отмену обязательного ПЦР-тестирования для клубов", — добавил Безуглов.