СЭ: В РПЛ в ближайшее время отменят обязательное ПЦР-тестирование
Кроме того, обсуждается вопрос о возвращении микст-зон для журналистов и игроков.
Российская премьер-лига в ближайшее время может изменить ряд положений санитарных регламентов на фоне ситуации с коронавирусом в стране. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил глава Медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.
"После отмены QR-кодов и общего ослабления коронавирусных ограничений во многих регионах России стало очевидным, что ряд положений санитарных регламентов в лигах утратили свою актуальность", — заявил Безуглов.
Он заметил, что в РФС регулярно изучают опыт других европейских стран, где в ведущих чемпионатах произошёл целый ряд изменений в отношении контроля за распространением ковида среди футболистов.
"Учитывая это, а также проведённое совсем недавнее анкетирование всех клубов РПЛ, мы пришли к выводу, что обязательное ПЦР-тестирование перед матчами потеряло свою актуальность. В связи с этим Медицинский комитет РФС в ответ на запрос из Российской премьер-лиги провёл специальное заседание в начале марта, в результате которого большинство его членов высказалось за отмену обязательного ПЦР-тестирования для клубов", — добавил Безуглов.
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Кроме того, в ближайшее время лига может вернуть микст-зоны для журналистов и игроков и возобновить практику очных пресс-конференций.
ТАСС / Александр Демьянчук