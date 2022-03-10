Лавров заявил, что не верит в начало ядерной войны
По словам министра иностранных дел РФ, эту тему в последнее время поднимали в основном представители НАТО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не верит в возможность начала ядерной войны. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главами МИД Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой.
"Я не хочу в это верить и не верю", — сообщил Лавров.
Министр обратил внимание журналистов на то, что ядерную тему в контексте разворачивающихся в последние годы и обострившихся в последние месяцы и недели украинских событий вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего НАТО.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия взяла под контроль ядерные объекты на Украине, чтобы предотвратить провокации. Страна принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на атомных станциях, ведь Москва знает о всех потенциальных рисках для ядерной инфраструктуры.