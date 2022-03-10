Лавров заявил, что не верит в начало ядерной войны

По словам министра иностранных дел РФ, эту тему в последнее время поднимали в основном представители НАТО.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не верит в возможность начала ядерной войны. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главами МИД Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой.

"Я не хочу в это верить и не верю", — сообщил Лавров.

Министр обратил внимание журналистов на то, что ядерную тему в контексте разворачивающихся в последние годы и обострившихся в последние месяцы и недели украинских событий вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего НАТО.