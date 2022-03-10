Лавров: Россия выйдет из кризиса без иллюзий насчёт Запада

Россия справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса без каких-либо иллюзий насчёт надёжности Запада. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Что касается наших экономических проблем, мы с ними справимся. Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали. Но в этот раз, я уверяю, мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием", — сказал он.

Лавров добавил, что у Москвы больше не будет никаких иллюзий, что коллективный Запад может быть надёжным партнёром. Он подчеркнул, что Россия также будет готова к тому, что западные страны могут предать в любой момент "кого угодно и свои собственные ценности".

По итогам встречи с главами МИД Турции и Украины Лавров добавил, что Россия сделает всё, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех жизненно важных сферах, которые имеют значение для россиян.

"Я вас уверяю, мы справимся, обязательно справимся. Мы будем делать всё, чтобы никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа", — сказал он.