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10 марта, 11:14

Лавров: Россия выйдет из кризиса без иллюзий насчёт Запада

Глава МИД РФ добавил, что Москва сделает всё, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех жизненно важных сферах, которые имеют значение для россиян.

Россия справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса без каких-либо иллюзий насчёт надёжности Запада. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Что касается наших экономических проблем, мы с ними справимся. Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали. Но в этот раз, я уверяю, мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием", — сказал он.

Лавров добавил, что у Москвы больше не будет никаких иллюзий, что коллективный Запад может быть надёжным партнёром. Он подчеркнул, что Россия также будет готова к тому, что западные страны могут предать в любой момент "кого угодно и свои собственные ценности".

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По итогам встречи с главами МИД Турции и Украины Лавров добавил, что Россия сделает всё, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех жизненно важных сферах, которые имеют значение для россиян.

"Я вас уверяю, мы справимся, обязательно справимся. Мы будем делать всё, чтобы никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа", — сказал он.

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Ранее Лавров заявил, что Россия сама может позаботиться о своей экономике в условиях санкций. Именно этим, по словам министра иностранных дел РФ, правительство страны и сам президент Владимир Путин занимаются.

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ТАСС / Михаил Метцель

Ирина Мусина

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