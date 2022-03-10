Лавров назвал фейками заявления о похищении Россией людей на Украине

При этом министр иностранных дел РФ в ответ на вопрос представителя украинского СМИ признался, что не знал историю о похищении депутата запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой.

Заявления о том, что Россия похищает людей на территории Украины, являются очередным фейком, которыми сейчас наполнены средства массовой информации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главами МИД Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой.

"Вы сказали, [что] это факты, но я думаю, что это в значительной степени другое слово, начинающееся на букву "ф". Фейками полнится эфир, вообще Интернет и средства массовой информации в целом", — сказал Лавров.

Также он ответил на вопрос журналиста украинского СМИ о похищении депутата запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой. Министр признался, что не знал об этой истории.