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Опубликовано 10 марта 2022, 11:12

Лавров назвал фейками заявления о похищении Россией людей на Украине

При этом министр иностранных дел РФ в ответ на вопрос представителя украинского СМИ признался, что не знал историю о похищении депутата запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой.

Заявления о том, что Россия похищает людей на территории Украины, являются очередным фейком, которыми сейчас наполнены средства массовой информации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главами МИД Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой.

"Вы сказали, [что] это факты, но я думаю, что это в значительной степени другое слово, начинающееся на букву "ф". Фейками полнится эфир, вообще Интернет и средства массовой информации в целом", — сказал Лавров.

Также он ответил на вопрос журналиста украинского СМИ о похищении депутата запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой. Министр признался, что не знал об этой истории.

Лавров: Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны
Лавров: Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны

Ранее Лавров заявил, что делегация Киева обещала дать конкретный ответ на предложения Москвы. Россия хочет вести разговор серьёзно, не отделываться формальными бумагами и согласовывать те вещи, которые должны быть решены в контексте урегулирования украинского кризиса, заметил министр.

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МИД РФ

Артур Лапсаков
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