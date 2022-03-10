Лавров назвал фейками заявления о похищении Россией людей на Украине
При этом министр иностранных дел РФ в ответ на вопрос представителя украинского СМИ признался, что не знал историю о похищении депутата запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой.
Заявления о том, что Россия похищает людей на территории Украины, являются очередным фейком, которыми сейчас наполнены средства массовой информации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главами МИД Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой.
"Вы сказали, [что] это факты, но я думаю, что это в значительной степени другое слово, начинающееся на букву "ф". Фейками полнится эфир, вообще Интернет и средства массовой информации в целом", — сказал Лавров.
Также он ответил на вопрос журналиста украинского СМИ о похищении депутата запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой. Министр признался, что не знал об этой истории.
Ранее Лавров заявил, что делегация Киева обещала дать конкретный ответ на предложения Москвы. Россия хочет вести разговор серьёзно, не отделываться формальными бумагами и согласовывать те вещи, которые должны быть решены в контексте урегулирования украинского кризиса, заметил министр.
МИД РФ